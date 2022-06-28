Son dakika haberleri: ESENYURT'TA ORMANDAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ 2,5 YIL SONRA YAKALANDI

ESENYURT'ta 2,5 yıl önce ormanda bıçaklanarak öldürülen 41 yaşındaki İsmail Kurunç cinayetiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Ferdi Ö. cinayeti itiraf etti. İkili arasında kız isteme meselesi yüzünden bir husumet oluştuğu, olayın bu nedenle meydana geldiği belirtildi.

Esenyurt, İnönü Mahallesi 948 Sokak kenarında bulunan ormanda 11 Kasım 2019 günü öğlen saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Ormanlık alanda dolaşan vatandaşlar bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan İsmail Kurunç'u görerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı. O dönem Kurunç'un son görüştüğü kişiler olan kuzeni Ferdi Ö. ve arkadaşları Şahin K. ile Gökhan T.'nin ifadelerine başvuruldu. 3 kişi ifadesinde "Birlikte alkol aldık, daha sonra beni burada bırakın dedi biz de bırakıp gittik' dedi. 3 kişi ifadelerini ardından serbest bırakıldı.

BİR KEZ DAHA GÖZALTINA ALINDILAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları soruşturmada serbest kalan şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 3 şüpheli tekrar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ferdi Ö. cinayeti itiraf ederken Şahin K. da olayı gördüğünü söylediği öne sürüldü.

KIZ İSTEME MESELESİ YÜZÜNDEN ARALARINDA HUSUMET VARMIŞYapılan soruşturmada Ferdi Ö. ile İsmail Kurunç arasında daha önceden bir kız isteme meselesi yüzünden husumet olduğu belirlendi. Ferdi Ö. olaydan birkaç yıl önce İsmail Kurunç'un yeğenlerinden biri ile evlenmek isteği ancak İsmail Kurunç'un bu duruma karşı çıktığı tespit edildi. Evlilik olayının gerçekleşmemesinin ardından ikili arasında husumet oluştuğu öğrenildi.Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler

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Şüphelilerin adliyeye sevki

- İstanbul