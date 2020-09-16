Son dakika haberleri: Eski İGM Başkanı Kocakulak Korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

Eski Afyonkarahisar İl Genel Meclis'i (İGM) başkanı Ahmet Kocakulak yakalandığı Koron virüsten dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
2007-2009 yılları arasında AK Partiden İGM Başkanlığı yapan ve 2017 yılına kadarda Merkez ilçeden İGM üyeliği yapan Kocakulak yaklaşık 10 gün önce Korona virüse (Covit-19) yakalandı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada tedavi gören Kocakulak, gün gece hayatını kaybetti.
Emekli memur olan Kocakulak'ın, Kocatepe Asri Mezarlığında kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 10:25 - Kaynak: İHA
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