Eskişehir'de kablo çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yeşiltepe Mahallesi Elbir Sokağı'ndaki evlere internet sağlayan kabloların çalınmasına ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı.
İçinde hırsızlık olayının şüphelileri Necati T. ile Yusuf A'nın bulunduğu araç, kovalamaca sonucu durduruldu.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
- Kaynak: AA
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