SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, İlknur C. (47) tartıştığı yıllar önce evlat edindiği Ü.C.'nin (20) tabancayla ateş etmesi sonucu boynundan yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Geyve ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İlknur C. ile Ü.C. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ü.C. tabancasıyla ateş ederek İlknur C.'yi boynundan vurdu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaralanan İlknur C.'yi Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlknur C. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Ü.C. yakalandı.