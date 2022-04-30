Son dakika haberleri: Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı...Kontrolden çıkan tır kavşakta bekleyen araca böyle çarptı - Son Dakika

Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı...Kontrolden çıkan tır kavşakta bekleyen araca böyle çarptı
Tokat'ta facianın eşiğinden dönüldüğü anlar kameralara yansıdı
TOKAT - Tokat'ta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarparak devrilen tırın alev aldığı kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemikameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza; Geyras Mahallesi Çevre Yolu kavşağında dün gece saatlerinde meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. KGYS kameralarına yansıyan görüntülerde yokuş aşağı yoldan hızla inen tırın duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile arasından geçmesi daha sonrada kavşakta bekleyen karavan tipi araca arkadan hızla çarptığı anlar yer aldı. Facianın eşiğinden dönüldüğü kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza; Ünye'den yol çıkan Ahmet Demir idaresindeki 27 AP 9264 plakalı fındıkkabuğu yüklü tırın yokuş aşağı inerken kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması soncu meydana geldi. Kazada 4 araca çarpan tır minibüs durağına dalarak devrildi. Kupası alev alan tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, diğer araçta bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Tır sürücüsü polise verdiği ifadede, tırın freninin boşalması sonucu duramadığını ileri sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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