Son dakika haberleri: Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı...Kontrolden çıkan tır kavşakta bekleyen araca böyle çarptı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı...Kontrolden çıkan tır kavşakta bekleyen araca böyle çarptı

30.04.2022 13:39

Gelen son dakika haberlerine göre Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı...Kontrolden çıkan tır kavşakta bekleyen araca böyle çarptı

Tokat'ta facianın eşiğinden dönüldüğü anlar kameralara yansıdı

TOKAT - Tokat'ta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarparak devrilen tırın alev aldığı kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemikameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Geyras Mahallesi Çevre Yolu kavşağında dün gece saatlerinde meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. KGYS kameralarına yansıyan görüntülerde yokuş aşağı yoldan hızla inen tırın duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile arasından geçmesi daha sonrada kavşakta bekleyen karavan tipi araca arkadan hızla çarptığı anlar yer aldı. Facianın eşiğinden dönüldüğü kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza; Ünye'den yol çıkan Ahmet Demir idaresindeki 27 AP 9264 plakalı fındıkkabuğu yüklü tırın yokuş aşağı inerken kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması soncu meydana geldi. Kazada 4 araca çarpan tır minibüs durağına dalarak devrildi. Kupası alev alan tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, diğer araçta bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Tır sürücüsü polise verdiği ifadede, tırın freninin boşalması sonucu duramadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haberleri: Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı...Kontrolden çıkan tır kavşakta bekleyen araca böyle çarptı
Son dakika haberleri: Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı...Kontrolden çıkan tır kavşakta bekleyen araca böyle çarptı
Son dakika haberleri: Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı...Kontrolden çıkan tır kavşakta bekleyen araca böyle çarptı
Son dakika haberleri: Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı...Kontrolden çıkan tır kavşakta bekleyen araca böyle çarptı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Tokat, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı...Kontrolden çıkan tır kavşakta bekleyen araca böyle çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı...Kontrolden çıkan tır kavşakta bekleyen araca böyle çarptı - Son Dakika
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