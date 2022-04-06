Son dakika haberleri: Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit SMO askerlerinin yakınları iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit SMO askerlerinin yakınları iftarda buluştu

06.04.2022 20:19
Son dakika haberleri: Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit SMO askerlerinin yakınları iftarda buluştu

Son dakika gündem haberine göre Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusunda (SMO) şehit olan askerlerin aileleri ve gaziler, Bab ilçesinde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusunda (SMO) şehit olan askerlerin aileleri ve gaziler, Bab ilçesinde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Bab'ın Bizia beldesinde düzenlenen iftar programında buluşan şehit aileleri ve gaziler oruçlarını açtı.

Bizia Yerel Meclisi tarafından düzenlenen iftar programına SMO askerleri, yerel meclis çalışanları ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Suriye Milli Ordusu Komutanlarından Seyf Ebu Bekir iftar programında yaptığı konuşmada, "Türk Silahlı Kuvvetleriyle birlikte kanlarıyla canlarıyla terör örgütlerine karşı savaşan askerlerimiz ve aileleriyle birlikteyiz, kimileri uzuvlarını kaybetti kimileri canlarını kaybetti." dedi.

Ebu Bekir, terör örgütlerine yönelik operasyonlarda canla başla vatanlarını müdafaa edeceklerini, gazilerin ve şehit ailelerin daima yanlarında olacaklarını belirtti.

TSK ve SMO 24 Ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ'a karşı Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatarak, 2 bin 55 kilometrekare alanı terörden temizlemişti.

Son dakika haberleri: Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit SMO askerlerinin yakınları iftarda buluştu
Son dakika haberleri: Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit SMO askerlerinin yakınları iftarda buluştu
Son dakika haberleri: Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit SMO askerlerinin yakınları iftarda buluştu
Son dakika haberleri: Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit SMO askerlerinin yakınları iftarda buluştu

YORUMLAR
500

Suriye, Milli, Şehit, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit SMO askerlerinin yakınları iftarda buluştu - Son Dakika


Son Dakika
20:19 "Kocanı nasıl öldürürsün" adlı kitabı yazdı! Kocasını öldürdüğü şüphesiyle cezaevine gönderildi
20:17 Zlatan Ibrahimovic futbolu bırakıyor!
20:11 Koronavirüs nedeniyle 41 kişi vefat etti, 10 bin 314 yeni vaka tespit edildi
20:11 ABD'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar!
19:37 Stephen Hawking'in kıyamet senaryosuyla ilgili ürküten gelişme
19:19 Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu!
19:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 muhalefet liderine Macaristan benzerliği göndermesi!
18:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi ile ilgili konuştu: Alım gücünü eskisinden de yukarı çıkaracağız
18:30 Rusya-Ukrayna savaşı için Türkiye: Dışişleri bakanları düzeyinde görüşme olabilir
18:22 Ali Koç Fenerbahçe Galatasaray derbisinin primini belirledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 20:39:55. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit SMO askerlerinin yakınları iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement