Son dakika haberleri: Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a çalıntı görsellerle kampanya suçlaması - Son Dakika

Fransa'da bazı medya kuruluşları, gelecek yıl nisan ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak aşırı sağcı Eric Zemmour'u kampanya klibinde kendilerine ait görselleri izinsiz kullanmakla suçladı.

Zemmour, dün yayımladığı 10 dakikalık kampanya klibiyle cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını resmen açıkladı.

Klipte, fonda Beethoven'ın 7. Senfonisi eşliğinde bir kütüphanede açıklamasını okuyan Zemmour'un görüntüleri arasına serpiştirilen birçok televizyon programından, filmden, televizyon setinden ve arşivden alınmış görüntüler yer aldı.

TMC kanalındaki Quotidien programının sunucusu Yann Barthes, aşırı sağcı adayın, programa ait görselleri izinsiz kullandığını, kendisine dava açacaklarını ifade etti.

Zemmour'dan alacakları parayı göçmenlere yardım derneklerine bağışlayacaklar

Zemmour'un 100 bin avroluk imaj hırsızlığı yaptığını değerlendirdiklerini belirten Barthes, mahkeme masraflarıyla birlikte cumhurbaşkanı adayının ciddi masrafı olacağını söyledi.

Sunucu, Zemmour'dan alacakları parayı göçmenlere yardım derneklerine bağışlayacaklarını kaydetti.

HuffPost yönetimi de Twitter'dan yaptığı açıklamada, Zemmour'un kampanya klibinin kendilerine ait izinsiz kullanılan görseller içerdiğini, konuyla ilgili hukuki yollara başvuracaklarını duyurdu.

France 24 kanalı da videoda kendilerine ait görsellerin yer aldığını, kaldırılmasını talep edeceklerini, talepleri yerine getirilmezse konuyu hukuki zemine taşıyacaklarını duyurdu.

BFMTV yetkilileri ise kanala ait görsellerin izinsiz kullanıldığını doğruladı ancak hukuki yollara başvurmayacaklarını bildirdi.

Aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Zemmour ise konuya dair sorular karşısında, meselenin avukatları ilgilendirdiğini söyledi.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan 2022'de yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.