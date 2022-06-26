Kaza öğlen saatlerinde Ödemiş Köşk yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Akçaköy istikametinden Köşk istikametine seyretmekte olan odun yüklü kamyonun Gürlek yakınlarında freni boşaldı. Oldukça eğimli, virajlı ve altı yaklaşık 200-300 metre uçurum olan yolda kamyon sürücüsü canını kurtarmak için direksiyonu dağa çevirdi. Dağa çarparak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Kaynak: İHA

Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Freni boşalan kamyonun sürücüsü ölümden döndü - Son Dakika

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