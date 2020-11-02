Son dakika haberleri... Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Son dakika haberleri... Futbol: Süper Lig

02.11.2020 21:03
Son dakika haberleri... Futbol: Süper Lig, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Stat: AntalyaHakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Kısal, Mustafa SönmezFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Orgill, Podolski, JahovicFenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar Aziz, Caner...

Stat: Antalya

Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Kısal, Mustafa Sönmez

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Orgill, Podolski, Jahovic

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Samatta

Kırmızı kart: Dk. 45 Jahovic (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 37 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

5. dakikada Samatta'nın pasında Valencia'nın altı pas önünde kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

11. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Sosa'nın ortasına yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, kaleci Boffin gole izin vermedi.

13. dakikada Samatta'nın pasında topla buluşan Valencia'nın penaltı noktası yakınından şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

19. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı kornerden yaptığı ortaya iyi yükselen Samatta'nın ön direkte kafa vuruşunda top, direğin önündeki Mert Yılmaz'a çarparak oyun alanını terk etti.

45. dakikada Akdeniz ekibi, 10 kişi kaldı. Antalyasporlu Jahovic'in, Fenerbahçe ceza sahasında Serdar Aziz'e müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Bahattin Şimşek, sarı kartını gösterdi. Şimşek, VAR odası hakemlerinin uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra sarı kartı iptal edip futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Bahattin Şimşek, Mert Yılmaz, Serdar Aziz, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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