Üye Girişi
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden - Son Dakika

Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden

27.07.2021 15:45
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden, System.String[]

Son dakika haberleri... GAZİANTEP'te, otomobilin çarptığı elektrik direğinin kopan tellerinin tutuşturduğu otlar, tekne yapımında kullanılan malzemelerin olduğu depoda yangına neden oldu.

GAZİANTEP'te, otomobilin çarptığı elektrik direğinin kopan tellerinin tutuşturduğu otlar, tekne yapımında kullanılan malzemelerin olduğu depoda yangına neden oldu. Patlamaların meydana geldiği depodaki yangına 120 itfaiye eriyle müdahale edilirken, çevredeki evler de tedbir amacıyla boşaltıldı. 3 saatin ardından kontrol altına alınan ancak kısmen devam eden yangının tamamen söndürülmesi için müdahale sürüyor.

Sarısalkım Mahallesi'nde, saat 12.30 sıralarında, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk koparken, yere düşen telleri de kuru otları tutuşturdu. Alevler, daha sonra 10 dönüm alan üzerine kurulu olan ve tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoya sıçradı. Kimsenin bulunmadığı depoda yangın çıkarken, gökyüzünü kaplayan dumanlar ise kentin birçok noktasından görüldü.

EVLER TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDIDepoyu saran alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederken, alevlerin tehdit ettiği depo çevresindeki evler de tedbir amaçlı tahliye edildi. Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangına, takviye olarak gelenlerle birlikte 120 itfaiye eri, 15 araçla müdahale etmeye başladı. 3 saatin ardından kontrol altına alınan ancak kısmen devam eden yangının tamamen söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.FATMA ŞAHİN: HIZLA KONTROL ALTINA ALINIYOR

Yangın haberinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. İtfaiye ekiplerinden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Şahin, yangına hızla müdahale edildiğini belirterek, "Çok şükür can kaybımız yok. Çok güçlü bir itfaiye ekibimiz var. Yangın hızlı şekilde kontrol altına alınıyor. Bu kadar yoğun duman çıkmasının sebebi de içeride fiber malzemelerin bulunması. Kısa süre içinde dumanın da büyük oranda azalacağı teknik bilgisini aldık. Yangının 1 saat gibi sürede tamamen kontrol altına alınacağını düşünüyoruz" diye konuştu.


- Gaziantep
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden

Gaziantep, Otomobil, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çinlilerin göbek dansıyla zayıflamak mümkün mü? Spor eğitmeni Anıl Bölükbaşı spora dair tüm merak edilenlere cevap verdi 16:03 Çinlilerin göbek dansıyla zayıflamak mümkün mü? Spor eğitmeni Anıl Bölükbaşı spora dair tüm merak edilenlere cevap verdi Manavdan aldığı armudun üzerinde oldukça nadir görülen Udumbara çiçeğine rastladı 15:51 Manavdan aldığı armudun üzerinde oldukça nadir görülen Udumbara çiçeğine rastladı Derby County'nin hocası Wayne Rooney, antrenmanda futbolcusunu sakatladı! 15:22 Derby County'nin hocası Wayne Rooney, antrenmanda futbolcusunu sakatladı!
Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek 15:09 Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı 14:32 Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu 14:08 Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu
Kadınlara ve çocuklara şiddeti kınamak için gelinlik giyip Ağrı Dağı ile evlendi 13:39 Kadınlara ve çocuklara şiddeti kınamak için gelinlik giyip Ağrı Dağı ile evlendi İki araç kafa kafaya çarpıştı, otomobilden çıkan çocuklar oyun oynamaya devam etti 12:54 İki araç kafa kafaya çarpıştı, otomobilden çıkan çocuklar oyun oynamaya devam etti

Son Dakika Haberleri
16:14 Derenin rengi siyaha döndü! Çorlu'da kirlilik ve çöpler nedeniyle halk penceresini bile açamıyor
16:09 Sosyeteden mülteci yorumu! Arzu Sabancı, Türkiye'deki mültecilere ve aşı karşıtlarına sitem etti
15:54 2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı
15:50 Manavdan aldığı armudun üzerinde oldukça nadir görülen Udumbara çiçeğine rastladı
15:32 CHP, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı yalnız bıraktı: Parti politikaları ile taban tabana zıttır
15:21 Derby County'nin hocası Wayne Rooney, antrenmanda futbolcusunu sakatladı!
15:09 Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek
15:04 Beşiktaş, Diego Godin transferi için Muslera'yı devreye soktu
14:32 Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
14:30 Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı
Sosyeteden mülteci yorumu! Arzu Sabancı, Türkiye'deki mültecilere ve aşı karşıtlarına sitem etti Sosyeteden mülteci yorumu! Arzu Sabancı, Türkiye'deki mültecilere ve aşı karşıtlarına sitem etti         
16:09
2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı 2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı         
15:55
CHP, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı yalnız bıraktı: Parti politikaları ile taban tabana zıttır CHP, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı yalnız bıraktı: Parti politikaları ile taban tabana zıttır         
15:32
Çorlu deresinin rengi siyaha döndü! Kirlilik ve çöpler nedeniyle halk penceresini bile açamıyor Çorlu deresinin rengi siyaha döndü! Kirlilik ve çöpler nedeniyle halk penceresini bile açamıyor         
15:15
Beşiktaş, Diego Godin transferi için Muslera'yı devreye soktu Beşiktaş, Diego Godin transferi için Muslera'yı devreye soktu         
15:04
Türkiye mülteci akınına karşı harekete geçti! 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülecek Türkiye mülteci akınına karşı harekete geçti! 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülecek         
14:22
Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar         
13:41
Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum güldürdü Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum güldürdü         
13:01
Endişe veren çalışma: Sinovac aşısında iki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyesi önemli ölçüde düşüyor Endişe veren çalışma: Sinovac aşısında iki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyesi önemli ölçüde düşüyor         
12:48
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü         
12:21
PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti         
12:06
Genç şarkıcı Aleyna Tilki Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı         
12:04
TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi         
11:51
5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı         
11:47
Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız         
11:07
Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi         
11:05
Tecavüze kakışan 3 kişi serbest kaldı, kendini korumaya çalışan genç kız hala yargılanıyor! Tecavüze kakışan 3 kişi serbest kaldı, kendini korumaya çalışan genç kız hala yargılanıyor!         
10:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 16:18:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement