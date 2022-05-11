Gaziantep'te masaj salonuna fuhuş baskını: 14 gözaltı

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te fuhuş yapıldığı belirlenen masaj salonuna operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde masaj salonu olarak faaliyet gösteren bir adreste fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucu 14 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonrası fuhuş yaptığı belirlenen 11 kişiye para cezası uygulanırken, 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.T. ve F.Ç., 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlarından tutuklanırken, H.H. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.