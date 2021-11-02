Son dakika haberleri: Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kameralarında - Son Dakika

Gaziantep'te meydana gelen bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, kentin çeşitli noktalarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları farklı tarih ve bölgelerde yaşanan trafik kazalarını kaydetti.

Görüntülerde, Cengiz Topel Mahallesi'nde hız kurallarına uymayan otomobilin refüje çarpması, Değirmiçem Mahallesi'nde kırmızı ışıkta geçen sürücünün başka bir araca çarpması, Beykent Köprülü Kavşak'ta sürücü tarafından sıkıştırılan aracın kaldırıma çıkması, Tüfekçi Yusuf Bulvarı'nda bir aracın karşı yönden gelen motosiklete çarpması yer alıyor.

Sanko Park AVM önünde ise geçitte yayaya yol vermek için duran bir otomobile arkadan gelen başka bir aracın çarpması, Sarıgüllük kavşağında da yasak olduğu halde sola dönen sürücünün tramvay ile çarpışması görüntülere yansıyor.

Hasarların oluştuğu kazaların çoğunun kurallara uyulmamasından kaynaklandığı belirtildi.

Öte yandan, paylaşılan görüntülerin sonunda "Trafikte önemli olan kuraldır, en iyi sürücü kurallara uyandır." mesajına yer verildi.