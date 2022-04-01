Son dakika haber! GENÇ OSMAN İLK DARBE? BELGESELİNİN GALASI GÜNGÖREN'DE YAPILDI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! GENÇ OSMAN İLK DARBE? BELGESELİNİN GALASI GÜNGÖREN'DE YAPILDI

01.04.2022 10:26

Gelen son dakika haberine göre ? Güngören Belediyesi'nin hazırlattığı 'Genç Osman İlk Darbe' belgeselinin galası Genç Osman Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

? Güngören Belediyesi'nin hazırlattığı 'Genç Osman İlk Darbe' belgeselinin galası Genç Osman Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Ölümünün 400'üncü yıldönümü nedeniyle hazırlanan belgeselde Osmanlı imparatorluğunun 16'ncı padişahı 14 yaşında tahta geçmesinden ötürü tarihte 'Genç' lakabını alan 2'nci Osman'ın hayatı ve görev yaptığı süre boyunca yaşanan önemli olaylar ele alındı.

Güngören Belediyesi'nin kültür sanat projesi kapsamında 2 yıl önce çalışmalarına başladığı Genç Osman Mahallesi'ni tanıtmak, Güngören'in tarihi değerini insanların bilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Genç Osman İlk Darbe? belgeselinin galası yapıldı. Projede 60'ı teknik ekip olmak üzere 200 kişi çalıştı. Çekimleri 1 hafta içinde tamamlanan 45 dakikalık belgeselin senaryosu ise 4 aylık bir çalışmayla hazırlandı. Dün akşam Genç Osman Kültür Merkezi'nde düzenlenen gala gecesine Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, AK Parti Güngören İlçe Başkanı Devran Yalçınkaya ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

'SULTAN GENÇ OSMAN İLÇEMİZİN EMANETİDİR'

Belgesel gösterimi öncesi yaptığı konuşmada Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, yazılı eserlerin yanı sıra tiyatro, sinema gibi alanlarda da ürünler ortaya koymanın önemine değinerek 'Bu hikaye Osmanlı tarihinin hüzünlü bir hikayesidir. Sultan Genç Osman bizim ilçemizin emanetidir. Sultan Genç Osman Camisi ilçemizdedir. Şu anda Genç Osman Mahallesi'nin içerisinde bulunuyoruz. Aynı zamanda Genç Osman Kültür Merkezi'nin içinde ölümünün 400'üncü yıldönümünde onu hayırla yad ediyoruz. Allah ondan razı olsun, gani gani rahmet eylesin. Sultan Genç Osman çok kısa süre görevde kalmış genç bir padişah. Osmanlı'nın çalkantılı dönemlerinde göreve gelmiş bir isim. Kurumsal yozlaşmanın başladığı, herkesin asli görevini yerine getirmekten imtina ettiği bir dönemde göreve geldi. Belki bugüne kadar da çok fazla anlatılmadı, bu konu gündemimize gelmedi' dedi.

'SULTAN GENÇ OSMAN ŞEHİT EDİLMİŞTİR'

Genç Osman'ın yeniçerilerle savaş alanında yaşadığı bir olayı anlatan Demir, 'Şu sahne çok dramatiktir. Sultan Genç Osman Hotin seferinde ordusuyla savaş meydanındadır. Orada yeniçeriye hücum emri verir. Yeniçeri hücum etmez, tekrar hücum emri verir hücum etmez tekrar hücum emri verir hücum etmez. Daha sonra yeniçeri ağası hücum emri verir ve Osmanlı ordusu harekete geçer. Genç Osman burada karar verir derki 'Neşter vurulması gereken, devletin gelecekteki akıbetini olumsuz etkileyecek olan bu kurum kaldırılmalıdır'. Belki de kendi siyasi akıbetini yok soyarak devletin ve milletin menfaatini daha önemli görerek cesurca, reformist bir harekete girişmiştir. Böyle de anılmalıdır. Sultan Genç Osman şehit edilmiştir. Bir darbeyle ilk şehit edilen sultanımızdır. Bu meseleden çıkartılacak dersler vardır çünkü ondan sonra Osmanlı padişahları tahttan indirilmiş, öldürülmüş, katledilmiştir' diye konuştu.

BELGESEL 30 NİSAN'A KADAR İZLENEBİLECEK

15 Temmuz örneği veren Demir, 'Bugün bizim de bunlardan alacağımız dersler vardır. Çünkü kendi görev alanının dışına taşmak isteyenler sadece tarihin tozlu sayfalarında yok. Yakın tarihimizde de var 15 Temmuz'da da bunları gördük. Bu kültürel mirasa sahip çıkarken buradan dersler alacağız. Gençlerimize ki onlar bizim geleceğimiz bu mirası doğru aktaracağız. Katılanlara bu projede emeği olanlara çok teşekkür ediyorum. Bu alanda çalışmaya devam edip yeni eserler kazandıracağız. Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız seanslar için form doldurarak bu belgeseli izleyebilir' ifadelerini kullandı.

Son dakika haber! GENÇ OSMAN İLK DARBE? BELGESELİNİN GALASI GÜNGÖREN'DE YAPILDI
Son dakika haber! GENÇ OSMAN İLK DARBE? BELGESELİNİN GALASI GÜNGÖREN'DE YAPILDI
Son dakika haber! GENÇ OSMAN İLK DARBE? BELGESELİNİN GALASI GÜNGÖREN'DE YAPILDI

YORUMLAR
500
Ezel Akay'ın yeni filmi 'Osman 8'in galası yapıldı Ezel Akay'ın yeni filmi 'Osman 8'in galası yapıldı 'Bergen' filminin Ankara galası yapıldı 'Bergen' filminin Ankara galası yapıldı

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! GENÇ OSMAN İLK DARBE? BELGESELİNİN GALASI GÜNGÖREN'DE YAPILDI - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:11 İngiltere'den Adana'ya gelen çöpler tepkiye neden olmuştu! Bakanlık: Tehlike sınırında değil!
11:09 Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz?
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 11:45:56. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! GENÇ OSMAN İLK DARBE? BELGESELİNİN GALASI GÜNGÖREN'DE YAPILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement