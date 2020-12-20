Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da maçı izleyenler arasında yer aldı.

Karşılaşmayı protokol tribününde izleyen Kasapoğlu'na, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ile MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert eşlik etti.

Bakan Kasapoğlu, Ankara derbisi için Eryaman Stadı'na müsabakanın ikinci yarısında geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Gençlerbirliği- MKE Ankaragücü derbisini takip etti.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara derbisini izledi - Son Dakika

Vazife malulü sağlık çalışanları ile yakınları için; maaş, eğitim, konut ve ulaşım yardımları yapılacak