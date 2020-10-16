Kasapoğlu: "İçeriden ve dışarıdan engeller çıksa da durmayacağız" - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz hem bugünleri hem de yarınları önemsiyor ve bunun için çalışıyoruz. Sadece bu ülke, bu coğrafya değil, nerede ihtiyaç varsa Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde zulüm olan bölgeler başta olmak üzere el uzatan, dost olan bir ülke konumundayız." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Kastamonu'da Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde düzenlenen yatırım protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, spor adına önemli yatırımlar yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin zirve iddiası olduğuna işaret eden Kasapoğlu, "Bu iddiayı sözle değil, icraatla, aksiyonla ortaya koyan bir hükümet var. Hamdolsun, geldiğimiz noktada ülkemizin neresine gidersek gidelim, her türlü imkanın çok farklı noktalara gitmiş olmasının mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Kastamonu'ya önemli spor tesislerinin yapıldığını belirten Kasapoğlu, "Hasan Doğan Spor Tesisi'ndeyiz. Kastamonu'muzun pek çok branşta sporcusuna, halkına hizmet eden ve geleceğe yönelik umutlarımızı diri tutan bir tesis. Buna benzer pek çok tesis Kastamonu'muzun merkezi ve ilçelerinde yükselmiş. Bu anlamda sporda iddialarımızı yukarılara taşıdık." ifadelerini kullandı.

Spor anlamında son dönemde önemli başarılara imza atıldığını dile getiren Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Sporcu sayısında farklı branşlarda gerek ulusal, gerekse uluslararası başarı var. Bu başarıda emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Bizim iddiamız sadece bu günler değil. Biz hem bugünleri hem de yarınları önemsiyor ve bunun için çalışıyoruz. Sadece bu ülke, bu coğrafya değil, nerede ihtiyaç varsa Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde zulüm olan bölgeler başta olmak üzere el uzatan, dost olan bir ülke konumundayız. Bizim geleneğimizde devraldığımız emanette var olan bir husus. İnşallah sizlerle birlikte devraldığımız bu kutsal emaneti daha yukarılara taşıyarak daha sonra da gençlerimize emanet edeceğiz. Gençlik bu ülkenin en büyük imkanı, en büyük umudu. 20 milyon gençle Türkiye, dünyanın en genç nüfuslarından, Avrupa'nın ise en genç nüfusuna sahip ülke."

"İçeriden ve dışarıdan engeller çıksa da durmayacağız"

Gençlere değer verdiklerinin altını çizen Kasapoğlu, "Türkiye'nin gençlere verdiği değer, yapmış olduğu çalışmalarla, bursu, kredisi, yurtları ve harçların kaldırılmasıyla ortada. Kampüslerin pek çok manada dolu dolu gençlerin hizmetine sunulması, bu manada gençlere verilen değerin en somut göstergesi." dedi.

Engellemelere rağmen çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Kasapoğlu, "İçeriden ve dışarıdan engeller çıksa da durmayacağız. Hiçbir şeye boyun eğmediğimiz, bu anlamda hiçbir vesayet ve operasyonu tanımadığımız gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın engin vizyonu ile durmadan, yılmadan, usanmadan, inançla, aşkla, gayretle bir ve beraber devam edip yukarılara taşıyacağız. Çünkü bu emanet kutsal emanet." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Kastamonu'da spor tesisleri açısından dönüşüm yaşandığına dikkati çekerek, "2002 yılında Kastamonu'da 1 yurt varken, şimdi 7 yurt var. Hiç gençlik merkezi yokken 4 gençlik merkezi var. İnşallah bugün imzasını gerçekleştireceğimiz yatırımlarla Bakanlık olarak sadece Kastamonu'ya 350 milyon liralık yatırım gerçekleştirmiş olacağız. Bu çıtayı, hizmet bayrağını daha yukarılara taşımanın gayretinde olacağız. Spor birleştiren, rehabilite eden bir olgu. Sporu hayatımızın akışında her birimizin bir yaşam tarzı olarak sahiplenmesi ve kültür olarak benimsemesi gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Sporun tabana yayılması gerektiğini dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Sporu tabana yaydığımız, spordaki kültürü güçlendirdiğimiz müddetçe sadece birkaç branşta değil, pek çok branşta ülkemizin zirveye olan iddiasının çok daha güçlü şekilde olacağından şüphemiz yok. Yarınların yıldızlarını, şampiyonlarını hem ulusal hem de uluslararası anlamda çok daha fazla yetiştirmiş olacağız. Bu anlamda Bakanlığımızın önemsediği pek çok projesi var. Bunlardan biri de Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi. Su anlamında imkanların yoğun olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Son 18 yılda çok sayıda havuz inşa ettik. Havuz olmayan yerlere portatif havuzlar inşa ediyoruz. Bu tesislerin daha yoğun şekilde kullanılmasını arzuluyoruz. Çünkü tesisler insanlarımızla çok daha güzel ve anlamlı. Bizlerin, sizlerden isteği bu tesisleri gece gündüz demeden istifade edin, kullanın."

Bakanlığın projelerinden birinin 10 bin pota projesi olduğunu aktaran Kasapoğlu, Kastamonu'da bu anlamda yatırımlar yapılacağını söyledi.

İmzalanan protokol ile farklı branşlarda yatırım yapılacağını anlatan Kasapoğlu, "Bugün aktini gerçekleştireceğimiz bu protokollerle tenis kortundan havuza, spor salonundan gençlik merkezine ve futbol sahalarına kadar pek çok branş icra edilecek. Amacımız her şeyin en güzeline layık olan insanlarımızı bu anlamda yatırımlara erişilir kılmak. Bir ve beraber, Türkiye olarak sadece bu coğrafyanın değil, insanlığın umudu olmaya devam edeceğiz. Sizlerle güzel vesilelerle hayırlı vesilelerle bir arada olacağız." şeklinde konuştu.

Öte yandan Bakan Kasapoğlu, tören öncesinde Vali Avni Çakır, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü'yü ziyaret etti.