Son dakika haberleri! Giresun'daki selde şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Erdem Çıtır son yolculuğuna uğurlandı - ORDU - Son Dakika

Giresun'daki selde şehit olan Tirebolu Jandarma Komutanlığı Asayiş Tim Komutan Yardımcısı Uzman Jandarma 7 Kademeli Çavuş Erdem Çıtır'ın cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Giresun Bölge Jandarma Komutanlığı önündeki törenin ardından helikopterle Ordu'nun Çamaş ilçesine getirilen şehidin naaşı, Danışman Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındı.

Şehit Çıtır'ın naaşı daha sonra Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla ilçe stadyumuna getirildi.

Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından 44 yaşındaki şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi. Şehidin eşi, çocukları ve babası, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze törenine şehidin babası Mahmut, annesi Meryem, eşi Hamide, çocukları Semanur, Şeyda Ülkü, Alperen Miraç Çıtır ve yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Ordu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gazi Demir, Ordu Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk ile ilgililer ve askeri personel katıldı.

Doğankent ilçesinde 22 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle arama kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye hareket eden Çıtır ile 4 jandarma personelinin bulunduğu araç, Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde menfezin çökmesi sonucu dereye düşmüştü.

Çalışmalar sonucu dün Erdem Çıtır'ın, bir gün önce de aynı olayda şehit olan Uzman Çavuş Onur Kıran'ın naaşına ulaşılmıştı.