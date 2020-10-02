"Innovate21st Yatırım ve İvmelendirme Programı" sonuçlandı

idacapital tarafından geliştirilen, Akiş GYO liderliğinde, Akkök Holding iş birliğiyle yürütülen perakende alanında dijital çözümler sunan girişimlere yönelik "Innovate21st Yatırım ve İvmelendirme Programı"ndan 3 girişim faydalanacak.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Akiş GYO, faaliyet gösterdiği gayrimenkul ve perakende sektöründeki vizyoner yaklaşımıyla sektördeki ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Akiş GYO'nun, iştiraki olduğu Akasya ve Akbatı alışveriş merkezlerinin kapalı olduğu üç aylık süreçte, Mayıs 2020'de hayata geçirdiği, perakende ve gayrimenkul sektörüne yönelik dijital çözümler geliştiren girişimleri "Innovate21st Yatırım ve İvmelendirme Programı" çatısı altında buluşturuyor.

idacapital tarafından geliştirilen, Akiş GYO liderliğinde başlatılan ve Akkök Holding iş birliğiyle yürütülen program Venture Capital desteği ile perakende, alışveriş ve ticari gayrimenkul alanlarında dijitalleşmenin getirdiği yeni ihtiyaçlara yenilikçi çözümler geliştiren girişimcilere fayda sağlanıyor.

Program kapsamında 90'ın üzerinde başvuru arasından seçilen ve sektöre yeni bir soluk getirebilecek 9 girişim finalde, şirket üst yönetimi ile yerli ve yabancı uzmanların oluşturduğu danışma kuruluna sunum yaptı.

Girişimlere 450 bin dolarlık destek

Program neticesinde ise Akiş GYO tarafından, 2020 hedefleriyle paralel olarak kozmetik sektöründe artırılmış gerçeklik üzerine çalışan Pulpo AR, lojistik ve depolama alanında pazar yeri mantığıyla hizmet veren Park Palet ve Navlungo girişimleri seçildi.

idacapital tarafından düzenlenecek olan ivmelendirme programına katılmaya hak kazanan girişimler, Akiş GYO, Akkök Holding ve programa katılan diğer yatırımcılarla birlikte, 450 bin dolar değerinde fonla da destek aldı.

İvmelendirme programına katılmaya hak kazanan girişimlerin yatırım yapılabilirlik seviyesini ve iş büyümesini geliştirmeye odaklanan 24 haftalık program içerisinde yüksek standartta bir girişimcilik ekosistemi ile buluşacak. Aynı zamanda girişimler, program ortaklarından ek finansman olanağı, geniş bir yatırımcı ağına ulaşmak gibi birçok olanaktan da faydalanarak girişimlerini optimum seviyede geliştirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, şunları kaydetti:

"Akiş GYO portföy yapısına baktığımızda ağırlıklı olarak perakende sektörüne hizmet verdiğimiz görülebilir. Bu sektörde son yıllarda gelişen, pandemi ile ivmelenen yeni eğilimleri takip etmek ve ana iş kolumuzun tamamlayıcısı olan gelişme payı yüksek bu alanlara, girişimlere yatırım ve/veya onlarla iş birliği olanaklarını değerlendirebilmek amacıyla bu programı başlattık. Sektöründe öncü olan bu programın hem şirket olarak bizlere hem de girişimlerin kendilerine önemli katma değer sağlayacağına inanıyoruz. Yapılan yatırımlar ile geliştirilen girişimlerin de desteği ile Akiş GYO yeni büyüme alanlarını ve risk unsurlarını kendi iş modellerine entegre ederek faaliyet gösterdiği sektörde öncü olmaya devam edecektir."

Durusoy, "Pulpo AR, Park Palet ve Navlungo'nun perakendenin dijitalleşmesindeki adımlarını heyecanla bekliyor, güvenilir ekipleri ve iş planlarına dayanarak başarıya giden yolculuğunda onları desteklemekten mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Programda başarılı olan ve girişimi desteklenen Pulpo AR'ın Kurucusu Onur Candan ise "Ortaya koyduğumuz kısa, orta ve uzun vadeli vizyonu en iyi ve en çok anlayan, hatta üzerine katan ve buna inanan Türkiye'deki tek yatırımcı grubu olarak, idacapital ile iş ortaklığına başlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Artırılmış gerçeklik pazarının beş yıl içinde yüzde 153 büyümesi bekleniyor, giyim ve makyaj şirketlerinin yüzde 94'ünün hem maliyet avantajı sağlamak hem de satışları artırmak adına satış sürecinde artırılmış gerçeklik uygulamasını kullanmayı hedefledikleri biliniyor. Bizler de bu veriler ışığında ortaya çıkan girişimimizi sunarken her toplantımızda farklı açılardan bakarak işimizi geliştirmek için destek aldık. Vizyonumuzu ileri taşıma idealimiz konusunda bize çok büyük katkıları olacaklarını öngörebiliyorum." ifadelerini kullandı.

Yatırım alan bir diğer şirket olan Park Palet'in Kurucusu Alp Çiçekdağı, "Parkpalet olarak Innovate21- Hızlandırma ve Yatırım programına seçildiğimiz için mutluyuz. Lojistik ve endüstriyel emlak sektörlerinin dijitalleşmeden büyük bir fayda sağlayacağı ve bu faydanın yaratacağı verim artışının daha sağlam ve güvenli tedarik zincirlerinin oluşumunda büyük bir etkiye sahip olacağını öngörerek bu girişimi kurduk.

Programın yatırımcı profili ve odaklandığı başlıca sektörler olan e-ticaret lojistiği ve proptech (gayrimenkul teknolojileri) bizim Türkiye ve yurt dışı iş modelimizle çok örtüşüyor. Bu süreçte başlayacak olan hızlandırma programı için de heyecanlıyız, büyüme planlarımıza önemli katkıda bulunacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Program kapsamında desteklenecek olan bir diğer girişim Navlungo'nun Kurucusu İsa Korkmaz ise "Her konuda ustaca hazırlanmış içerik ve network imkanları barındıran bu programın büyük emeklerle ortaya koyduğumuz girişimi maksimize edeceğini umuyoruz. Navlungo, lojistik yönetimindeki konvansiyonel yöntemlere meydan okuyor ve bu girişimin gelecek vizyonunun bu gibi bir programda değerli bulunması bizi çok mutlu etti. Navlungo'nun büyümesini hızlandıracağına dair ise şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.