GÖKTÜRK'TE KORONAVİRÜS DENETİMİ - Son Dakika

Eyüpsultan Kaymakamlığı, jandarma ve zabıta ekipleri, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlerle yönelik Göktürk'te denetim gerçekleştirdi. Denetimlere Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İlçe Jandarma Komutanı Sadık Tatar ve Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yavuz da katıldı.

Eyüpsultan Kaymakamlığı, jandarma ve zabıta ekipleri, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlerle yönelik Kemerburgaz'da denetim gerçekleştirdi. Restoran, kafeterya, market, spor salonu gibi pek çok yerde maske, mesafe, temizlik denetimleri yapan ekipler; dükkanların girişlerinde kural ve uyarıların yazılı olduğu afişlerin asılı olup olmadığını da kontrol etti. Denetimler sırasında bir kırtasiye ve banka şubesi de ziyaret edildi. Kurallara uymayan esnaf, yönetici ve vatandaşlar uyarıldı.

'DENETİMLERİMİZİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYORUZ

Denetimlerin ilçe genelinde de sürdüğünü dile getiren Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, 'Bugün Göktürk Mahallemizdeyiz. Göktürk Mahallesi 37 bin nüfusludur. Oldukça ticari potansiyeli yüksek olan bir mahalledir. Göktürk esnafımızla ve vatandaşlarımızla birlikteyiz. Zabıta ekipleri ve emniyet ekipleri ile denetimdeyiz. Tüm Eyüpsultan'da denetimler devam ediyor. Denetimler virüs bitene kadar devam edecek. Sağlık için hayat için hep beraber denetimlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Kurallara uymayan vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Denetimde görev alan tüm kuruluşlara teşekkür ediyorum. Denetimlerden sonra inşallah sağlık için hayat için bir adım daha atacağız, sağlığımıza kavuşacağız şeklinde konuştu.