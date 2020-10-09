Son dakika haberleri! Gümüşler Belediye Başkanı Caymaz, yatırımları anlattı - Son Dakika

Niğde'nin merkeze bağlı Gümüşler Belde Belediye Başkanı Recep Caymaz, beldeye yapılan ve yapımı devam eden projelerini anlattı.

Caymaz, belediye binasında yaptığı açıklamada, 15 ay önce aldıkları görevde rutin belediyeciliğin dışında bir anlayışla çalışmaya başladıklarını söyledi.

İlk olarak su ürünleri ve turizm şirketi kurduklarını belirten Caymaz, şunları kaydetti:

"Şirketimizi kurmamızdaki temel amaç, belediyeye kapalı olan işlerde şirketimiz vasıtasıyla yatırım yapmak, yörenin doğal kaynaklarını kullanarak istihdam sağlamaktı. Gümüşler Manastırı'nın karşında belediyeye ve İl Özel İdaresine ait yerde yöresel ürünlerin ikram edildiği kahvaltı salonu açtık. Tumlu yaylasında akan suyun önüne alabalık tesisi kurmayı hedeflemiştik, yapımına başlandı ve yaklaşık yüzde 70'i tamamlandı. Bu tesisle aynı zamanda Niğde'lilerin kullanabileceği bir mesire alanı inşa etmiş olacağız."

Başkan Caymaz, daha sonra gazetecilere yapımı devam eden çalışmaları yerinde gösterdi.