Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|1.362,00
|1.238,20
|10,00
|Deva Holding
|24,00
|22,90
|4,80
|Bizim Mağazaları
|17,25
|16,56
|4,17
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,89
|1,82
|3,85
|Selçuk Ecza Deposu
|9,85
|9,53
|3,36
|Migros Ticaret
|43,82
|42,84
|2,29
|Eczacıbaşı İlaç
|7,31
|7,15
|2,24
|MLP Sağlık
|18,65
|18,30
|1,91
|Şok Marketler
|13,03
|12,79
|1,88
|Bim Mağazalar
|71,30
|70,20
|1,57
|Vestel
|18,38
|18,18
|1,10
|Şekerbank
|1,89
|1,87
|1,07
|İndeks Bilgisayar
|18,47
|18,29
|0,98
|Kardemir (D)
|3,51
|3,48
|0,86
|İş Yatırım Menkul Değerler
|10,82
|10,74
|0,74
|Arçelik
|28,42
|28,22
|0,71
|Tat Gıda
|12,11
|12,04
|0,58
|Coca Cola İçecek
|51,70
|51,45
|0,49
|Ford Otosan
|98,45
|98,20
|0,25
|Ereğli Demir Çelik
|10,10
|10,08
|0,20
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi