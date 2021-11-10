Son dakika haberleri: Hatay'da bir kişi tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldürdü - Son Dakika

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir kişi tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Karbeyaz Mahallesi'nde yaşayan Ayhan İ'nin komşusu olduğu öğrenilen Arif Bereket ile aralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Ayhan İ. tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan av tüfeğiyle Bereket'e ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Bereket'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay sonrası Ayhan İ. Karbeyaz Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.