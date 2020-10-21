Son dakika haberleri: Hatay'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Hatay'da kaçak sigara operasyonu

21.10.2020 11:52
Son dakika haberleri: Hatay'da kaçak sigara operasyonu, System.String[]

Son dakika haberi... Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 2 bin 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 2 bin 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliğinin kaçakçılık suçları kapsamında yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, Kızılçat Mahallesi'ne bağlı Arfalı çiftliği yakınlarında H.K. ve V.H. isimli iki şahsın Suriye'den getirildiği tahmin edilen çuvallar içerisinde istiflenmiş halde 2 bin 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

H.K. ve V.H. adlı şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Son dakika haberleri: Hatay'da kaçak sigara operasyonu

Yayladağı, Sigara, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Hatay'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

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