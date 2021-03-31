Son dakika haberleri... Hendek'te yaka kameralı şeffaf denetim dönemi başladı - Son Dakika

Hendek Belediyesi tarafından ilçe genelinde zabıta ekiplerinin yapacakları denetimlerin şeffaf olması amacıyla ilk kez yaka kameralı uygulama başlatıldı. Ekipler, uygulamanın ilk gününde yaka kameralarını takarak denetim gerçekleştirdi.

Hendek Belediyesi tarafından ilçe genelinde zabıta ekiplerinin yapacakları denetimlerin şeffaf olması amacıyla ilk kez yaka kameralı uygulama başlatıldı. Ekipler, uygulamanın ilk gününde yaka kameralarını takarak denetim gerçekleştirdi. Aynı anda ses ve görüntü kaydı yapabilen yaka kameraları sayesinde market, fırın, pazar yeri ve korona virüs denetimlerinde zabıta ile vatandaş arasındaki iletişimin daha sağlıklı hale gelmesi ve yaşanan sorunların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Uygulamanın ilk gününde HES kodu sorgulamasının yanı sıra semt pazarında esnafları dolaşan ekipler, satışa sunulan ürünlerin etiket kontrolünü yaparak, sebze ve meyvelerin uygun şartlarda satılıp satılmadığı gibi bir dizi denetimi gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Zabıta Ekiplerimiz vatandaşlarımızla direk irtibatta. İlçe genelinde yapılan denetimlerde bir sorun olması halinde görüntüler incelenerek daha sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşturulacak. Halkımızın huzur ve güvenliği için denetimlerine devam eden zabıta ekiplerimiz, denetimlerini yaparken artık yaka kamera sistemi kullanıyor. Bu Hendek'te bir ilk ve gelişen teknolojiyle birlikte bu uygulama zorunlu hale geldi. Biz de bu gelişime ayak uydurarak ekiplerimizin yaka kameraları kullanımı uygulamasına başladık. Bu uygulamayla zabıta ekiplerimiz anlık görüntü alarak denetimlerini daha sağlıklı yapacak ve kimsenin aklında soru işaretleri kalmayacak. Bir sorun olması durumunda kamera kayıtları incelenerek sorunlar daha sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşacak. Yeni uygulamamız hayırlı olsun" dedi. - SAKARYA