Bakan Soylu İzmir'de - Son Dakika

Bakan Soylu'nun İzmir programı kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulunacağı, depremzedelerle bir araya geleceği ve ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret edeceği bildirildi.

İZMİR PROGRAMI DEVAM EDECEK

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu , geldiği İzmir 'de güvenlik toplantısına katıldı.

Cübbeli Ahmet, "Helal olan her şeye binerim" dedi ve balona bindi