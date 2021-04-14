Son dakika haberleri: IKBY, "sınırları içinde Mossad üssünün hedef alındığı" iddiasını yalanladı - Son Dakika

Son dakika haberleri: IKBY, "sınırları içinde Mossad üssünün hedef alındığı" iddiasını yalanladı

14.04.2021 11:01
Son dakika haberleri: IKBY,

Son dakika gündem haberi: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, "IKBY sınırları içinde İsrail istihbarat servisi Mossad'a ait üssün hedef alındığı" iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, "IKBY sınırları içinde İsrail istihbarat servisi Mossad'a ait üssün hedef alındığı" iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

Hükümet Sözcüsü Adil, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece bazı medya organlarında "IKBY'de Mossad üssünün ve burada çalışanların hedef alındığına" ilişkin haberler yayımlandığını hatırlattı.

İddiaları yalanlayan Adil, "Daha önce de bizlere yönelik İsrail'in IKBY'de üssü bulunduğuna dair ithamlarda bulunulmuştur. Bize göre bu haberler ve ithamlar asılsızdır, amacı da bölgemize yönelik komplo girişimidir." ifadelerini kullandı.

İran'a yakın Irak'taki Şii milislerin sıkça kullandığı sosyal medya hesapları ve İran medyası, dün gece İsrail'in Irak'ın kuzeyindeki üssünün hedef alındığını iddia etmişti.

İsrail'e ait bir geminin BAE kara sularında saldırıya uğradığı iddia edilmişti

Bu iddianın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kara sularında İsrail'e ait bir geminin saldırıya uğradığının öne sürülmesinden sonra gelmesi dikkati çekti.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonu, İsrail gemisinin BAE'nin el-Fujairah Emirliğine yakın bölgede hedef alındığını öne sürmüştü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu da İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail'e ait bir geminin İran füzesiyle hedef alındığını bildirmişti.

İsrail'in IKBY'de üssünün bulunduğu iddiaları

IKBY'nin 25 Eylül 2017'de düzenlediği sözde "bağımsızlık referandumu"na sadece İsrail'in açık şekilde destek vermesinin ardından Erbil ve Tel Aviv arasındaki ilişkilerin güçlü olduğu gündeme gelmişti.

Bu tarihten sonra, İsrail'in IKBY'de üssünün olduğu iddia edilirken, İsrailli bazı yetkililer de Orta Doğu'da kendilerine yönelik olası saldırılarda Erbil'in de yer alabileceğini bildirmişti. IKBY ise sınırları içerisinde İsrail üssünün bulunduğunu reddediyor.

IKBY Hükümet Sözcüsü Adil, 5 Aralık 2020'de, İsrail'in, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının intikamını alma tehdidine karşı aralarında IKBY'nin de olduğu çeşitli ülke ve bölgelerdeki vatandaşlarına güvenlik uyarısına ilişkin açıklama yapmıştı.

Adil, "Daha önce de birkaç kez belirttiğimiz gibi herkese şunu bildirmek istiyoruz: İsrail'in Kürdistan Bölgesi'nde herhangi bir çıkarı-varlığı söz konusu değildir. Kürdistan Bölgesi'nde herhangi bir İsrail vatandaşı yoktur. Bundan dolayı hangi sebepten olursa olsun, bu açıklamayı reddediyoruz ve bunun tamamen asılsız olduğunu vurguluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, 3 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Terörle Mücadele Kurumu, İran'ın son tehditleri ve çeşitli ülkelerde terörist operasyonlar yürütmeye dahil olması ışığında, Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye, BAE, Bahreyn, IKBY ve Orta Doğu ile Afrika ülkeleri gibi İran'a yakın ülkelerdeki İsrail çıkarlarının hedef alınma ihtimaline karşı uyarıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Hükümet, İsrail, Mossad, IKBY, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: IKBY, 'sınırları içinde Mossad üssünün hedef alındığı' iddiasını yalanladı - Son Dakika


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