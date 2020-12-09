Altun'un avukatından, '80 yaşındaki kadının evine polis baskını' haberine yalanlama - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, bir gazetede yer alan 'Fahrettin Altun'un şikayet ettiği 80 yaşındaki kadının evine polis baskını yapıldı' haberinin yanıltıcı ve gerçek dışı olduğunu açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, bugün bir gazetede müvekkili Altun hakkında çıkan, haberle ilgili yazılı açıklama yaptı. Olayın, söz konusu haberin kaynağı CHP Milletvekili Zeynel Emre'nin iddia ettiği gibi olmadığını bildiren Tunç, "Dosya şüphelisinin ifadesi, habere kaynak gösterilen CHP milletvekili Zeynel Emre'nin iddia ettiği şekilde adliyeye zorla getirme yoluyla ve baskın yapılarak alınmamıştır. Gerçekleri çarpıtan, toplumu yanıltma amaçlı ve yalan beyanların kullanıldığı algı operasyonlarının önüne geçmek adına, dosyaya dair gerçeklerin paylaşılması zarureti doğmuştur" ifadelerini kullandı. Onur, şeref ve saygınlığı rencide eden bir itham nedeniyle Altun adına savcılığa şikayetçi olunduğunu bildiren Tunç, "Şikayet üzerine dosya şüphelisinin ifadesine başvurulmuş ve Covid-19 tedbirleri kapsamında ifadesinin evinde alınmasına ilişkin, savcılık mercii tarafından 26 Haziran 2020 tarihli yazı ile kolluk merciine yazı yazılmıştır. Dosya şüphelisinin ifadesi, CHP milletvekili Zeynel Emre'nin iddia ettiği şekilde adliyeye zorla getirme yoluyla alınmamıştır. Avukatı ile birlikte Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne 1 Temmuz 2020 tarihinde saat 11.00'de kendisi bizzat gelerek ifade vermiştir. Söz konusu ifadelerin tümü, savcılık talimat yazısı dahil olmak üzere, soruşturma dosyasında yer almaktadır. Soruşturma kamu davasına dönüşmüş olup yargılama süreci devam etmektedir" açıklamasında bulundu.