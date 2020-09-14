Son dakika haberleri... İlköğretim Haftası - Son Dakika

İlköğretim Haftası dolayısıyla Karamürsel ilçesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törenin ardından Çakır ve yanındaki heyet Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba'yı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Canbaba, 2020-2021 öğretim yılının ilçe için hayırlı olması dileğinde bulundu.

Çakır, yaptığı açıklamada, 31 Ağustos-18 Eylül arasında Milli Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda uzaktan eğitim faaliyetleri yürütüldüğünü anımsatarak, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak resmi ve özel 36 okulun hazır hale getirilmesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini vurguladı.

Pandemi nedeniyle yaptıkları planlamayla her öğrencinin haftada yalnızca bir gün okula gelecek şekilde sınıfları böldüklerini, yüz yüze etkileşimin sınırlandığı bu dönemde yaklaşık 9 bin 320 öğrenci, 735 öğretmen ve okul çalışanı ile yeni bir öğretim yılına "merhaba" dediklerini kaydetti.