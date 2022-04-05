İNŞAATTAN DÜŞEN BOYA USTASI ÖLDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

İNŞAATTAN DÜŞEN BOYA USTASI ÖLDÜ

05.04.2022 11:51

GAZİANTEP'te, çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen boya ustası Bilal Ömer Faraç (37) yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te, çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen boya ustası Bilal Ömer Faraç (37) yaşamını yitirdi.

Olay, dün Oğuzeli'ne bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bağ evi inşaatında çalışan Bilal Ömer Faraç, 2'nci katta boya yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü. İşçilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, boya ustası Faraç'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. 3 çocuk babası Faraç'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Bilal Ömer Faraç'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

İNŞAATTAN DÜŞEN BOYA USTASI ÖLDÜ
İNŞAATTAN DÜŞEN BOYA USTASI ÖLDÜ
İNŞAATTAN DÜŞEN BOYA USTASI ÖLDÜ

YORUMLAR
500
Karakol inşaatında şehit düşen mühendis oğlu için hüznü ve gururu birlikte yaşıyor Karakol inşaatında şehit düşen mühendis oğlu için hüznü ve gururu birlikte yaşıyor Son dakika haberleri | 6'ncı kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti Son dakika haberleri | 6'ncı kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İNŞAATTAN DÜŞEN BOYA USTASI ÖLDÜ - Son Dakika


Son Dakika
11:58 Eşine korku dolu anlar yaşatmıştı! Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazancir'e 5 yıla kadar hapis talebi
11:50 Kapıcılar Kralı'nın çocuklarının bitmeyen miras davası! Mal varlığı şaşırttı, kardeşler düşman oldu
11:48 Yeni isim kim olacak? TFF başkanlığı için listede MHP'li vekil Saffet Sancaklı da var
11:45 Uyuduğu yastığın altından 7 metrelik yılan çıktı
11:37 Netflix Türkiye'de fiyatlara zam geldi! Mevcut üyeler aşamalı olarak geçecek
11:34 Çin kapalı kapılar arkasında Putin belgeselleri hazırlıyor: Amaç itibarını yeniden kazandırmak!
11:22 O, Ukrayna ordusunun keskin nişancısı! Kod adı: Kömür! İlk kez görüntülendi
11:21 Ukrayna-Rusya savaşında bir ilk! 267 Ukrayna askeri aynı anda Rusya ordusuna teslim oldu
11:06 Bayram ikramiyesi nisanın son haftası hesaplarda olacak
10:43 Şaşkına çeviren araştırma! Bazı balık türleri matematik işlemi yapmayı öğrendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 12:19:42. #1.13#
SON DAKİKA: İNŞAATTAN DÜŞEN BOYA USTASI ÖLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement