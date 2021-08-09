Son dakika haberleri! Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında 2 kişi öldü - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Diyala ve Kerkük kentlerinde düzenlediği saldırılarda biri polis 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Diyala kentinin Abbara Nahiyesi yakınlarında bir polis kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından düzenlenen saldırı sonucu bir polisin öldüğü ifade edildi.

Kerkük'te bir çiftçi öldürüldü

Açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Zap Nahiyesi yakınlarında da bir çiftçiye DEAŞ unsurlarınca saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Tarım arazisinde çalıştığı sırada teröristlerin hedefi olan çiftçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.