Son dakika haberleri! Iraklı Sally'nin annesinden sanığa: Kızımı sen öldürdün; cesedi, mezarı yok (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Iraklı Sally'nin annesinden sanığa: Kızımı sen öldürdün; cesedi, mezarı yok (2)

13.05.2022 17:37
Son dakika haberleri! Iraklı Sally'nin annesinden sanığa: Kızımı sen öldürdün; cesedi, mezarı yok (2)

Son dakika haberler: 'KIZIM EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ'Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Iraklı Amjed Mohsin Mohammed'in ardından tutuksuz yargılanan Asaad Mohsin Mohammed, Ammeer Muttashar Mahmood ve Sarhan Shihab Ahmed'in ifadesini aldı.

'KIZIM EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ'

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Iraklı Amjed Mohsin Mohammed'in ardından tutuksuz yargılanan Asaad Mohsin Mohammed, Ammeer Muttashar Mahmood ve Sarhan Shihab Ahmed'in ifadesini aldı. Sanık Mohammed'in yurt dışına kaçışında yardım ettiği öne sürülen sanıklar, suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti, daha sonra öldürüldüğü düşünülen Sally'nin ailesine söz verdi. Anne Leyla Naim, sanık Mohammed'in kızına kaybolmadan 1 ay önce evlilik teklif ettiğini söyleyerek, "Sanıkları tanımıyorum. Kızım kaybolmadan 1 ay önce sanık Amjed Mohsin Mohammed'in kendisine evlilik teklifi ettiğini ancak bu teklifi kabul etmediğini söyledi. Benim 2 kızım var. Onlara gözüm gibi bakıyordum. Sally'nin evden kaçmasını gerektirecek bir durum yoktu. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

Sally'nin kız kardeşi Tabarek Ali Challab Al-Abbood da evlilik teklifinden haberi olduğunu ve ablasının kabul etmediğini belirterek, "Sanık Amjed Mohsin Mohammed ablamla arkadaştı. Sanık ablama evlenme teklif etmiş ancak bunu ablam kabul etmemiş. Bana sadece arkadaş olduklarını anlattı. Olay günü Sally, Amjed ile buluşacağını söyledi. Ben de '1 aydır görüşmüyorsunuz neden buluşacaksınız' diye sordum. Amjed'in görüşmek için ısrar edip 'Çok önemli bir şey söyleyeceğim' dediğini anlattı" diye konuştu. TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, ifadelerin ardından sanık Amjed Mohsin Mohammed'in kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamına ve cep telefonunun detaylı olarak incelenmesine karar vererek, duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi.


YORUMLAR
500
Belediyeler Buluşması'nın İkinci Toplantısı 'İklim Dostu Kent Planlama ve Tasarım' Teması ile Tepebaşı'nda Yapıldı Belediyeler Buluşması'nın İkinci Toplantısı 'İklim Dostu Kent Planlama ve Tasarım' Teması ile Tepebaşı'nda Yapıldı DİAYDER davasında İBB'den belgeler istenecek DİAYDER davasında İBB'den belgeler istenecek

Eskişehir, Mahkeme, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Iraklı Sally'nin annesinden sanığa: Kızımı sen öldürdün; cesedi, mezarı yok (2) - Son Dakika


Son Dakika
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
16:49 Ukraynalı yetkili iddia etti: Rus ordusunda üst düzey komutanlar "kovulup tutuklandı"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:02:06. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Iraklı Sally'nin annesinden sanığa: Kızımı sen öldürdün; cesedi, mezarı yok (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement