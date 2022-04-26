Son dakika haberleri! İspanya'ya düzensiz göçmen taşıyan teknenin batması sonucu 1 kişi öldü, 26 kişi kayboldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İspanya'ya düzensiz göçmen taşıyan teknenin batması sonucu 1 kişi öldü, 26 kişi kayboldu

26.04.2022 12:07
Son dakika haberleri! İspanya'ya düzensiz göçmen taşıyan teknenin batması sonucu 1 kişi öldü, 26 kişi kayboldu

Son dakika haberleri... Kuzey Afrika kıyılarından çıkıp İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru gelirken batan bir teknedeki düzensiz göçmenlerden birinin cesedine ulaşıldığı, 26'sının kayıp olduğu bildirildi.

Kuzey Afrika kıyılarından çıkıp İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru gelirken batan bir teknedeki düzensiz göçmenlerden birinin cesedine ulaşıldığı, 26'sının kayıp olduğu bildirildi.

İspanya Sahil Güvenlik departmanından basına yapılan açıklamada, Kanarya Adaları'nın 245 kilometre güneyinde, Atlas Okyanusu üzerinde 61 düzensiz göçmeni taşıyan bir teknenin battığı, bölgeye giden İspanyol kurtarma gemisinin 34 kişiyi kurtardığı, bir kişinin cesedini de denizden aldığı kaydedildi.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden 10'unun kadın, 2'sinin de çocuk olduğu bilgisi paylaşılırken, Batı Sahra kıyılarından hareket ettiği ifade edilen söz konusu teknedeki 26 kişinin (7 erkek, 13 kadın, 6 bebek) kayıp olduğu belirtildi.

Bölgede arama çalışmalarının denizden ve havadan devam ettiği duyuruldu.

Sahil Güvenlik kurtarma gemisinin ayrıca Atlas Okyanusu üzerinde İspanya'ya ulaşmaya çalışan iki ayrı tekneden toplam 80 düzensiz göçmeni daha gemiye alarak karaya ulaştırdığı açıklandı.

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'ya doğru düzensiz göçmen akını son yıllarda ciddi artış gösterirken, 2022'de şimdiye kadar 7 bine yakın düzensiz göçmen Kanarya Adaları'na geldi.

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Kanarya Adaları, Sahil Güvenlik, Kuzey Afrika, İspanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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