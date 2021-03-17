İsrail'de yurt dışından dönenlerin, evlerinde zaman zaman da belirlenen otellerde iki hafta karantinada kalma zorunluluğu bulunuyor.

Elektronik bileklik takmayı kabul etmeyenler ise iki hafta boyunca hükümetin belirlediği karantina otellerine gönderilecek.

Böylece Kovid-19 karantinasını evlerinde geçirmek isteyen herkese elektronik bileklik takılacak.

İsrail Meclisi, yurt dışı seyahatinden dönenler veya ülkeye gelen yabancılara, iki haftalık Kovid-19 karantinasına uyup uymadıklarını takip etmek amacıyla elektronik bileklik takmalarını zorunlu hale getiren tasarıyı onayladı.

İsrail, yurt dışından dönenlere iki haftalık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinası boyunca elektronik bileklik takılmasını zorunlu hale getiriyor.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! İsrail'de yurt dışından dönenlere Kovid-19 karantinasını takip için elektronik bileklik takılacak - Son Dakika

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