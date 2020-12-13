Cemal YURTTAŞ/ Koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan kısıtlamanın ikinci gününde İstanbul'da meydanlar sessizliğe büründü, yollar boş kaldı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İstanbul'un normal zamanlarda yaşanan yoğunlukları ile dikkat çeken Kadıköy'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Bostancı D-100 Karayolu boş kaldı.