Son dakika haberleri! İşyerinden tabanca çalan şahıs yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir işyerinden tabanca çaldığı iddia edilen şahıs, polis ekiplerince 8 saatlik bir çalışma sonrasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday'da bir işyerinden tabanca çalarak kayıplara karışan M.Ü., Daday İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekiplerin, yaklaşık 8 saatlik bir araştırması sonrasında yakalandı. Düzenlenen operasyonla saklandığı yerde yakalanan M.Ü., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.Ü., serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU