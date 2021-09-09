Son dakika haberleri! İtalya'da polis şiddet eylemleri planlayan aşı karşıtlarına operasyon düzenledi - Son Dakika

İtalya'da güvenlik güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını pek çok yerde zorunlu hale getiren uygulamalara karşı çıkan ve buna yönelik protestoları şiddet eylemlerine dönüştürmeyi isteyen bir grup aşı karşıtına operasyon yaptı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, emniyet güçleri, anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'daki kanallar üzerinden aşı karşıtı protestolara şiddet katmayı planlayan bazı hesapların sahiplerine operasyon düzenledi.

Güvenlik güçlerinin basına verdiği bilgide, soruşturulan şüpheliler arasında 5'i kadın 8 kişinin bulunduğu belirtildi.

Roma, Milano, Venedik, Bergamo, Reggio Emilia ve Padova gibi bazı kentlerdeki teknik takip sonucu yapılan baskınlarda, söz konusu yazışmaların sahibi ve şiddet eylemlerini planlayan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda, şüphelilerin bilgisayar, cep telefonu ve bazı kesici aletleri ile silahlarına da el konuldu. 53 yaşındaki bir şüphelinin evindeki 3 silaha polis el koydu.

Söz konusu yazışmalarda, "Sadece yazmamalıyız, bir şeyler de yapmalıyız." gibi ifadelerin olduğu, bunun yanı sıra sıklıkla el yapımı patlayıcı hazırlamada kullanılan materyal ve kesici alet temini gibi ifadelerin geçtiği belirtildi.

Yazışmalarda ayrıca başkent Roma'da 11 ve 12 Eylül'de, aşı ile test yapmayı şart koşan "Yeşil Geçiş" sertifikasına karşı yapılacak gösterilerde şiddete başvurulmasının planlandığı ifade edildi.

Yine benzer yazışmalarda, Başbakan Mario Draghi'nin ev adresinin de geçtiği aktarıldı.

Halihazırda 12 yaş üstü nüfusun yüzde 72,9'unun aşılama döngüsü tamamlanan ülkede, yetkililer bu oranın eylül sonuna kadar yüzde 80'i bulması gerektiğini aktarıyor.

Hükümet, aşılama kampanyasının hızlanması için aşı, test ya da kısa süre önce Kovid-19 geçirmiş olmayı şart koşan "Yeşil Geçiş" belgesinin kapsamını da genişletmeyi değerlendiriyor.

Bu arada, Başbakan Draghi de 2 Eylül'de yaptığı açıklamada, aşının zorunlu hale getirilebileceğini ifade etmişti.