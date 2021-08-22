Son dakika haberleri... İtfaiyecilerin "sorunlarının" çözülmesi isteği - Son Dakika

Tüm Yerel-Sen Tis Hukuk Sekreteri ve Edirne Belediyesi Zabıta Komiseri Savaş Çerkez, itfaiyecilerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtti.

Çerkez, yaptığı yazılı açıklamada, itfaiye çalışanları asli görevleri olan yangınlara müdahale etmenin yanında, her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik, kurtarma gerektiren olaylara müdahale ettiği ve ilk yardım hizmetlerini yürüttüğünü aktardı.

Kendilerine verilen görevleri fedakarca yapan itfaiye görevlilerinin hak ettiği değeri bulamadığını savunan Çerkez, "İtfaiye çalışanları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Genel İdari Hizmetleri sınıfı içerisine dahil edilerek, masa başında görev yapan bir memur ile eşdeğer tutulmuştur. Oysa ateşin içerisinde bulunan, kazanın ortasında kalan, intihar etmekte olan vatandaşın, duvara sıkışmış bir köpeğin, ağaçta kalmış bir kedinin, ayağına ip dolaşmış bir kuşun umudu olan itfaiyeciler hayatın her anında ve her türlü zor şartlarda bazen elinde bir lans, bazen testere, bazen kesici, ayırıcı ile teknik beceri isteyen alet ve makinalar ile çalışan personellerdir." ifadelerini kullandı.

Taner Çebi, Erhan Yazgan, Muammer Kahramantürk gibi birçok itfaiye erinin görevinde hayatını feda ettiğini aktaran Çerkez, şunları kaydetti:

"Okullarda itfaiyecilik bölümleri açılmışken, mezun olan birçok itfaiyeci adayı varken, itfaiye çalışanları neden hala bir meslek grubu içerisinde sayılmamaktadır. TBMM'de komisyonda bekletilen ve, veya teklifi yapılacak olan kanun teklifleri başta olmak üzere, itfaiye çalışanları ile ilgili sorunların çözüme kavuşturulması yönünde ve en önemlisi her gün canı pahasına can kurtarmaya kendini adamış bu kahramanları bir meslek çatısı altında toplamak üzere sorunlarının çözüme kavuşması için gerekli yasal değişikliklerin biran önce yapılmasını talep etmekteyiz."