Son dakika haberleri... İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran 2 kişi daha yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri... İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran 2 kişi daha yaşamını yitirdi

12.10.2020 14:41
Son dakika haberleri... İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran 2 kişi daha yaşamını yitirdi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan 2'sinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 12'ye çıktı.

İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan 2'sinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Alınan bilgiye göre, metil alkol zehirlenmesiyle hastaneye kaldırılan biri Ödemiş, diğeri Urla ilçesinden 2 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 9 Ekim'den bu yana hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Hastanelerde tedavi gören kişi sayısının da 22 olduğu öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı, 12'ye ulaştı.

Sahte içki ürettiği belirlenen zanlılardan bazılarının, yakalanma olasılığına karşı edindikleri etil alkolün ambalajına, "dezenfektan" etiketi yapıştırdıkları iddia edildi.

İzmir'de 9 Ekim'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 18 kişi kentteki hastanelere başvurmuştu. Hastaneye kaldırılanlardan 6'sı önceki gün, 4'ü dün yaşamını yitirmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlenmişti.

Ödemiş, Alkol, İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran 2 kişi daha yaşamını yitirdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Vatan Bilgisayar üyelik hesabı olan 27 bin kişinin şifresi çalındı Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda Esenyurt'ta bagajında uyuşturucu taşıyan taksi sürücüsü yakalandı Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı
AK Parti kanun teklifini Meclis'e sundu: Elektrikli scooter kullanım yaşı 15 olacak AK Parti kanun teklifini Meclis'e sundu: Elektrikli scooter kullanım yaşı 15 olacak         
14:41
Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti         
13:55
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ile görüşmelere Türkiye'nin de katılmasını istiyorum Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ile görüşmelere Türkiye'nin de katılmasını istiyorum         
13:30
RTÜK'ten aralarında Spotify'ın da olduğu 4 siteye erişim engeli uyarısı! 72 saat süre tanındı RTÜK'ten aralarında Spotify'ın da olduğu 4 siteye erişim engeli uyarısı! 72 saat süre tanındı         
13:01
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı         
12:00
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
Geleneksel yalan yarışmasının ödülü de yalan çıktı Geleneksel yalan yarışmasının ödülü de yalan çıktı         
10:58
Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir         
10:16
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı         
10:10
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
"Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu         
09:40
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor 20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor         
08:50
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 14:49:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran 2 kişi daha yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei