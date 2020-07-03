Son dakika haberleri | İzmir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri | İzmir'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika gelişmesine göre İzmir'de iki ayrı tarihte düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 59 kişi tutuklandı.

İzmir'de iki ayrı tarihte düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 59 kişi tutuklandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 10 Ocak tarihinde başlattığı soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yapıldı. Uygulanan tedbir neticesinde gerçekleştirilen ara yakalamalarda toplamda 695 bin 15 gram esrar maddesi, 5,85 gram kokain maddesi, 61 adet Extasy hap, 6 bin 348 adet sentetik Ecza Gerica hap, 5 bin 750 adet Captagon (Amfetamin) hap, uyuşturucu madde tartımında kullanılan iki adet hassas terazi ele geçirildi. 26 Haziran Pazar günü İzmir'de 78, Adana'da beş, İstanbul'da üç, Uşak'ta iki ve Manisa'da bir adreste olmak üzere toplamda 89 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde İzmir'de yedisi il dışından olmak üzere gözaltına alınan 86 şüpheliden 59'u tutuklandı, 22 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli şahıs Narkotik Şube Müdürlüğü, dört şüpheli şahıs savcılıktan olmak üzere beş şüpheli şahıs serbest bırakıldı. 12 şahıs hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.


Operasyonlar neticesinde toplamda; 17 adet Hint keneviri, 25480,9 gram esrar, 4 bin 733 adet Extacy, 153 gram Extacy tozu, bir miktar metanfetamin, 10 adet Lyrıca, 240 adet Gercia, 6 adet silah, 17 adet silah şarjörü, bin 166 adet fişek, bir adet tüfek, bir adet balistik yelek, iki adet sustalı bıçak, uyuşturucu yapımında kullanmak için yarım litre amonyak, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan defter olmak üzere çok sayıda suç unsurları ele geçirildi. - İZMİR

Narkotik, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 18:32 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | İzmir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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