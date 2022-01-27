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Son dakika haberleri... JANDARMA, HAYVANLARI KORUMAYA DEVAM EDİYOR - Son Dakika

Son dakika haberleri... JANDARMA, HAYVANLARI KORUMAYA DEVAM EDİYOR

27.01.2022 13:45

Son dakika gelişmesine göre ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler soğuk hava dolayısıyla sokak ve yaban hayvanlarını korumaya ve beslemeye devam ediyorlar.

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler soğuk hava dolayısıyla sokak ve yaban hayvanlarını korumaya ve beslemeye devam ediyorlar.

Antalya'nın yüksek rakımları bölgeleri kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Jandarma ekipleri yaban ve sokak hayvanlarını beslemeye ve yaralananları koruma altına almaya devam ediyor. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri Kemer'de ormanlık alanda bulduğu yaralı kargayı koruma altına aldı. Veterinere götürülen karga tedavisinin ardından ilgili kurumlara teslim edildi.

KORKUTELİ VE SAKLIKENT'TE BESİN DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK Tim Komutanlığı ekibi de yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için Saklıkent ve Korkuteli'de doğaya 13 balya kuru yonca, 50 kilogram kedi ve köpek maması, 200 kilogram saman, 130 kilogram buğday, arpa ve mısır karışımı yem ile 150 ekmek bıraktı.

Son dakika haberleri... JANDARMA, HAYVANLARI KORUMAYA DEVAM EDİYOR
Son dakika haberleri... JANDARMA, HAYVANLARI KORUMAYA DEVAM EDİYOR
Son dakika haberleri... JANDARMA, HAYVANLARI KORUMAYA DEVAM EDİYOR

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Antalya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... JANDARMA, HAYVANLARI KORUMAYA DEVAM EDİYOR - Son Dakika


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