Son dakika haberleri! Jandarmadan "drone" ile trafik denetimi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Jandarmadan "drone" ile trafik denetimi

20.10.2020 12:07
Son dakika haberleri! Jandarmadan

Son dakika haberleri: Bayburt'ta jandarma ekiplerince kazalarının azaltılması amacıyla drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Bayburt'ta jandarma ekiplerince kazalarının azaltılması amacıyla drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Bayburt- Araklı kara yolunda vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini ve trafik kazalarının azaltılmasını sağlamak amacıyla drone ile trafik uygulaması yaptı.

Denetimlerde, 15 trafik kuralı ihlali yapan hatalı sürücü tespit eden ekipler, kurallara uymayan 11 sürücüyü uyararak ceza kesti. 4 araç ise trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amiri Astsubay Bayram Çor, yaptığı açıklamada, kentte meydana gelen trafik kaza sayısını en aza indirebilmek amacıyla gereken tedbirlerin alındığını, yapılan tüm denetim ve işlemlerin hatırlatma ve bilgilendirme amaçlı olduğunu belirtti.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bayburt, Drone, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Jandarmadan 'drone' ile trafik denetimi - Son Dakika

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