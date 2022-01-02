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Son dakika haberleri | JANDARMADAN KUMAR BASKINI - Son Dakika

Son dakika haberleri | JANDARMADAN KUMAR BASKINI

02.01.2022 15:35

Edinilen son dakika haberine göre ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen baskında kumar oynarken yakalanan 3 kişiye 5 bin 460 lira idari para cezası verildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen baskında kumar oynarken yakalanan 3 kişiye 5 bin 460 lira idari para cezası verildi.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde E.K.'nın işlettiği kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte, iskambil kağıtları, pul, kumar oynayanların alacak- verecek durumunu gösterir kayıtların bulunduğu yazboz kağıdı ele geçirildi. Şüphelilere, 'kumar oynamak' suçundan kabahatler kanununa göre toplam 5 bin 460 lira idari para cezası uygulanırken, kıraathane sahibi E.K. hakkında 'Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı.

Son dakika haberleri | JANDARMADAN KUMAR BASKINI
Son dakika haberleri | JANDARMADAN KUMAR BASKINI
Son dakika haberleri | JANDARMADAN KUMAR BASKINI

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Side Mahallesi, Para Cezası, Manavgat, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | JANDARMADAN KUMAR BASKINI - Son Dakika


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