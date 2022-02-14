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Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüyle ilgili imza kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüyle ilgili imza kampanyası başlatıldı

14.02.2022 13:58
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüyle ilgili imza kampanyası başlatıldı

Son dakika haber... Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili imza kampanyası başlatıldı.

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili imza kampanyası başlatıldı.

Adliye binası önünde bir araya gelen grup adına açıklama yapan Ülküde Birlik Derneği Genel Başkanı Necati Kaya, BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının 25 Mart 2009'da örgütlü bir yapı tarafından gerçekleştirilen planlı bir suikaste uğradığını ve bunun da amacına ulaştığını belirtti.

Konunun bir an önce aydınlatılması için imza kampanyası başlattıklarını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Başlattığımız imza kampanyasına aklı selim sahibi, sağduyulu, hak, hakikat, hakkaniyet sevdalısı, vicdan sahibi her vatandaşımızın bireysel olarak katkı vereceğinden asla şüphemiz yoktur. Tüm vatandaşlarımızı kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki yol arkadaşlarının hayatlarını kaybettikleri süikastin üzerinden 13 yıl geçmiş olsa da gerçeklerin tüm açıklığıyla ortaya çıkarılacağına ve suikastle ilgili sorumluların adalet kurumları nezdinde en ağır şekilde cezalandırılacaklarına dair ümidimizi halen canlı tutuyoruz."

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da bir an önce ana davanın açılmasını talep ederek, Muhsin Yazıcıoğlu'nu davasının faili meçhul dosyalara girmemesi için olayın takipçileri olduklarını vurguladı.

Grup, daha sonra adliye civarında imza toplamaya başladı.

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Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Necati Kaya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüyle ilgili imza kampanyası başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüyle ilgili imza kampanyası başlatıldı - Son Dakika
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