112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki Seymen D. yaralandı.

Muhammet T'nin kullandığı 46 ACR 767 plakalı motosiklet ise batı çevre yolunda Bekir Z. idaresindeki 27 AEJ 503 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Burak T, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kahramanmaraş 'ta meydana gelen iki ayrı motosikletin karıştığı trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 22:15

Kaynak: AA

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