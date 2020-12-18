Son dakika haberleri! Kanalizasyon çukuruna düştü, yardımına itfaiye ekipleri koştu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kanalizasyon çukuruna düştü, yardımına itfaiye ekipleri koştu
18.12.2020 13:45
Edinilen son dakika gelişmesine göre Sivas'ta kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Sivas'ta kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Sivas kent merkezi Ahırlar bölgesinde yavru bir Kangal köpeği kanalizasyon çukuruna düştü. Yavru köpeğin sahibi Ali Geyik hemen Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çukura indi. Ekipler çalışmaları sonucunda yavru Kangal köpeğini kanalizasyon çukurundan kurtarmayı başardı. Bir İtfaiye eri yavru köpeği suyla temizleyerek üşümemesi için bir beze sardı. İtfaiye eri yavru köpeği iyice temizledikten sonra sahibine teslim etti. - SİVAS
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