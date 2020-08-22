Kartal'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Gazanfer Bilge Sokak'ta seyir halindeki 34 UY 0186 plakalı motosikletin sürücüsü Beytullah T. direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak devrilen motosikletteki sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu Betül K. ise yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerl, yaralı Betül K'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü.
Hayatını kaybeden sürücü Beytullah T'nin cenazesi ise incelemenin ardından Kartal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.