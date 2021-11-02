Üye Girişi
KASTAMONU - Evde çıkan yangında Afganistan uyruklu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

KASTAMONU - Evde çıkan yangında Afganistan uyruklu 3 kişi yaralandı

02.11.2021 14:20

Kastamonu'da bir evde çıkan yangında yaralanan Afganistan uyruklu 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da bir evde çıkan yangında yaralanan Afganistan uyruklu 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Akmescit Mahallesi Çatlakkapı Sokak'ta Afganistan uyruklu kişilerin kiracı olduğu 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında 2 kişi patlayan camların isabet etmesi, bir kişi de ikinci kattan atlamak isterken düşerek yaralandı. Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen Kastamonu itfaiyesi, yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.

Evde ise büyük çapta hasar meydana geldi.

KASTAMONU - Evde çıkan yangında Afganistan uyruklu 3 kişi yaralandı
KASTAMONU - Evde çıkan yangında Afganistan uyruklu 3 kişi yaralandı
KASTAMONU - Evde çıkan yangında Afganistan uyruklu 3 kişi yaralandı
KASTAMONU - Evde çıkan yangında Afganistan uyruklu 3 kişi yaralandı
KASTAMONU - Evde çıkan yangında Afganistan uyruklu 3 kişi yaralandı
KASTAMONU - Evde çıkan yangında Afganistan uyruklu 3 kişi yaralandı
KASTAMONU - Evde çıkan yangında Afganistan uyruklu 3 kişi yaralandı
KASTAMONU - Evde çıkan yangında Afganistan uyruklu 3 kişi yaralandı
KASTAMONU - Evde çıkan yangında Afganistan uyruklu 3 kişi yaralandı

Afganistan, Kastamonu, Akmescit, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Evde çıkan yangında Afganistan uyruklu 3 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi! İşte yeni favori 14:44 Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi! İşte yeni favori Kocası sürekli terfi alan kadından ağızları açık bırakan itiraf: Patronuyla ilişkiye girdiğimi bilmiyor 14:36 Kocası sürekli terfi alan kadından ağızları açık bırakan itiraf: Patronuyla ilişkiye girdiğimi bilmiyor Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı 14:30 Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı
Kılıçdaroğlu: 14:19 Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor 14:01 Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor Agüero artık sahalara geri dönemez! 13:55 Agüero artık sahalara geri dönemez!
Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş 13:42 Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş 4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli! 12:08 4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli!

Son Dakika Haberleri
14:38 Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin aldı! Polis adamı etkisiz hale getirdi
14:34 7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı
14:22 Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor
14:18 Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi
14:14 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi
14:00 Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor
13:57 Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı!
13:54 Agüero artık sahalara geri dönemez!
13:51 Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi
13:47 İstanbul'dan havalanan yolcu krizi! Koltuğunda ölü bulundu
Günümüzde bir otomobil almak için kaç asgari maaş gerekiyor! 2003 seviyesine geri döndük Günümüzde bir otomobil almak için kaç asgari maaş gerekiyor! 2003 seviyesine geri döndük         
14:47
İstanbul'da minibüs ve taksiler, dolmuş taksiye çevrildi İstanbul'da minibüs ve taksiler, dolmuş taksiye çevrildi         
14:43
7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı 7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı         
14:34
Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor         
14:23
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı! Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı!         
13:58
Rus medyası Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi         
13:51
İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor         
12:36
Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada         
12:04
Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu         
11:55
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur         
11:50
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.         
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler         
10:31
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 14:58:13. #1.12#
SON DAKİKA: KASTAMONU - Evde çıkan yangında Afganistan uyruklu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement