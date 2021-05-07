Son dakika haberleri: Kayseri'de Kovid-19 tedbirleri çocuklara hikaye kitabıyla anlatılacak - Son Dakika

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi, çocuklara yönelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini anlatan "Biz Virüsten Güçlüyüz" isimli hikaye kitabı hazırlattı.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Kovid-19 ile mücadelede temizlik, mesafe ve maske konusunda toplumda birliktelik oluşturmak amacıyla yoğun çalışma yürüttüklerini belirtti.

Salgınla mücadelede özellikle çocuklara yönelik çalışma yapmak istediklerini ve bu amaçla kitap hazırlattıklarını bildiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Virüsle mücadeleyle ilgili görsel, bol resimli, 40 sayfadan oluşan bir hikaye kitabı bastırdık. 'Biz Virüsten Güçlüyüz' isimli kitap, 5 ile 8 yaş grubuna hitap etmekte olup, çocuklara virüsten korunmanın şartları olarak temizlik, mesafe ve maske konularını hikaye olarak anlatıyor. Oldukça eğlenceli. Böylece çocuklarımızı okumaya da teşvik etmiş olacağız. Hikaye kitabı personelimiz tarafından çocuklara ücretsiz dağıtılmaya başlandı. Çocuklar okuyarak bilgilenecek ve bilinçlenecek. Biz de buna katkı sağlamak istiyoruz."