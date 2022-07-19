Kaza; Afyonkarahisar-Ankara Karayolu Emirdağ ilçesi Gömü bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir otomobil henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Daha sonra bir anda alev topuna dönün otomobil yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili büyük bir çaba sonucu söndürmeyi başardı. Kazaya ilişkin polis inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kaza yapan otomobil alev topuna döndü - Son Dakika

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