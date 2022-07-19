Kaza yapan otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
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Kaza yapan otomobil alev topuna döndü

19.07.2022 14:16

- Kaza yapan otomobil alev topuna döndü Afyonkarahisar-Ankara karayolundan kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandıktan sonra alev topuna dönen otomobil sürücüsü son anda kurtuldu.

- Kaza yapan otomobil alev topuna döndü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar- Ankara karayolundan kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandıktan sonra alev topuna dönen otomobil sürücüsü son anda kurtuldu.

Kaza; Afyonkarahisar-Ankara Karayolu Emirdağ ilçesi Gömü bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir otomobil henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Daha sonra bir anda alev topuna dönün otomobil yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili büyük bir çaba sonucu söndürmeyi başardı. Kazaya ilişkin polis inceleme başlattı.

YORUMLAR
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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü Trafiğin ortasında saman yüklü kamyonet alev topuna döndü Trafiğin ortasında saman yüklü kamyonet alev topuna döndü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan otomobil alev topuna döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaza yapan otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
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