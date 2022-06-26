Son dakika haberleri: Kazakistan'ın Mangistau bölgesinde yaşayan aileler örf ve adetlerden vazgeçmiyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kazakistan'ın Mangistau bölgesinde yaşayan aileler örf ve adetlerden vazgeçmiyor

26.06.2022 13:12

Son dakika haberler... Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısında yer alan Mangistau bölgesinde aileler örf ve adetlerle yaşamayı sürdürüyor.

Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısında yer alan Mangistau bölgesinde aileler örf ve adetlerle yaşamayı sürdürüyor.

Mangistau, ülkede Kazak geleneklerinin 7'den 70'e herkes tarafından korunduğu bölge olarak biliniyor.

Burada günlük yaşamda bile geleneksel kıyafetler giyiliyor, bebekler beşikte büyüyor, gelinler büyüklerin önünde eğilerek selam veriyor, evler ise geleneksel motiflerle süsleniyor.

Mangistau bölgesinin idari merkezi Aktau kentinde yaşayan Onayhan Töleubaykızı ve ailesi de örf ve adetlerden vazgeçmeyen ailelerden biri.

Kendisi gibi matematik öğretmeni eşi ile 7 çocuk büyüten Töleubaykızı, AA muhabirine, emeklilik dönemini torunlarına Kazak geleneklerini öğreterek geçirdiğini anlattı.

Töleubaykızı, Kazak geleneklerine sadık kaldıklarını dile getirerek "Çocuk dünyaya geldiğinde şildehana dediğimiz (kırk çıkarma geleneği) gümüş suyuna ilk banyosunu yaptırıyoruz. Sonra bebeği beşiğe yatırıyoruz. Erkek torunlarımız 5 yaşına geldiklerinde sünnet töreni gerçekleştiriyoruz. Yeni gelen geline ise 'betaşar' (yüz açma) töreni düzenliyoruz." diye konuştu.

Kazakların gelin selamı olarak bilinen eski adeti de ailesinde yaşattığını kaydeden Töleubaykızı, "Üç gelinim de bize eğilerek selam veriyor. Buna gelin selamı diyoruz. Evin gelini, eşinin aile büyüklerini eğilerek selamlıyor. Gelin selamı alan kişi de 'mutlu ol' diyerek iyi dilek temennisinde bulunuyor. Bu ailede saygıyı teşvik ediyor." dedi.

Töleubaykızı, kendi çocuklarını beşikte büyüttüğünü şimdi de bunu gelinlerine öğrettiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Geleneğimizde çocuk, doğduktan sonra 1,5 yaşına kadar beşikte uyuyor. Beşik, çocuğun temiz uyku çekmesini sağlıyor. Kolu ve ayağı boş yatan çocuk her defasında uyanıyor ve annesinin de uykusunu bozuyor."

Töleubaykızı, eskiden kız çocuklarına küçük yaştan itibaren el işleri öğretildiğini anımsatarak "Evde kullandığımız yastık, yorgan ve halıları kendim dokuyorum. Geleneksel kıyafetlerimizi de dikiyorum. Avluda küçük atölyem var. Şimdi kız torunlarıma 'urşık eğirme' dediğimiz yünü ipe dönüştürme geleneğini öğretiyorum." ifadelerini kullandı.

Töleubaykızı'nın gelini Svetlana Beysenbaykızı da 12 yıl önce bu aileye gelin geldiğini anlatarak "Eve misafir geldiğinde geleneksel kıyafetlerimizi giyerek karşılıyoruz. Mutlaka beyaz baş örtümüzü takıyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Hazar Denizi, Kazakistan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kazakistan'ın Mangistau bölgesinde yaşayan aileler örf ve adetlerden vazgeçmiyor - Son Dakika

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