Son dakika haberleri... Kırklarelispor'da transfer çalışmaları

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Kulüp Başkanı Volkan Can, AA muhabirine, Hekimoğlu Trabzonspor'dan Ersel Aslıyüksek ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Aslıyüksek'in başarılı bir sporcu olduğunu ifade eden Can, takımın gücüne güç katacağına inandığını belirtti.
Can, sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Aslıyüksek ise Kırklarelispor'da olmaktan mutluluk duyduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 09:45 - Kaynak: AA
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